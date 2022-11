Miss France 2023 : qui est Camille Sedira, élue Miss Alsace ?

Depuis le 10 septembre dernier, l'Alsace connaît l'identité de sa représentante pour le prochain concours Miss France. C'est donc la jeune Camille Sédira qui va tenter de ramener la fameuse écharpe à la maison et succéder ainsi à Delphine Wespiser, issue d'Alsace et couronnée Miss France 2012.

Originaire de Bischoffsheim (Bas-Rhin), Camille Sédira est âgée de 21 ans. L'Alsacienne semble très attachée à sa région de naissance. "C'est une grande fierté pour moi de représenter notre si belle région. Je le ferai avec le cœur", se félicitait-elle sur son compte Instagram après son élection.

Dans la vie, la jeune femme suit actuellement des études de commerce. Son plus grand malheur serait d'ailleurs de "ne plus pouvoir manger de tarte flambée", confiait-elle récemment, sur le ton de l'ironie, dans un entretien à France 3 Grand Est. Son plus grand bonheur pourrait être de remporter, samedi 17 décembre, le titre de Miss France 2023.

