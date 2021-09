Miss France 2022 : qui est Sarah Conan, Miss Bretagne 2021 ?

La nouvelle Miss Bretagne a été élue, dimanche 19 septembre, lors d'une cérémonie à Plœmeur, près de Lorient (Morbihan), rapporte Ouest France. Âgée de 22 ans, Sarah Conan a ainsi remporté la couronne devant 15 autres candidates en lice. Les résultats ont été annoncés par Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France.

Originaire des Côtes-d'Armor, cette jeune étudiante a succédé dimanche à Julie Foricher, Miss Bretagne 2020. Elle aime les sports de glisse, comme le surf et le paddle et poursuit des études en communication à Rennes, nous apprend le magazine Voici. "Je suis à peine émue parce que je pense que je ne m’en rends pas compte. Je vais enfin pouvoir représenter ce qui est pour moi la plus belle région de France", a-t-elle déclaré au micro de France Bleu quelques minutes après son sacre.

Cette jeune passionnée de sports nautiques représentera donc sa région lors de l’élection diffusée en décembre prochain sur TF1. Elle entend "partager ses passions" avec le peuple français tout en représentant la Bretagne, "région la plus propice pour faire ces sports nautiques", se réjouit-elle.

L'agenda de la nouvelle Miss est d'ores et déjà chargé puisqu'elle est attendue sur l'île de la Réunion pour un voyage, prévu en novembre prochain, qui sera consacré à la préparation au grand concours national où une trentaine de candidates se disputeront la couronne tant convoitée.