publié le 11/10/2019 à 13:46

À 21 ans, Ambre Bozza a été élue Miss Martinique. L'étudiante en deuxième année d'école des arts a remporté sa couronne le 4 octobre 2019 au parc Aimé Césaire, à Fort-de-France. Elle succède à Olivia Luscap.

La Lucéenne Ambre Bozza entre donc dans la compétition officielle dont la grande soirée du couronnement est prévue le 14 décembre 2019 à Marseille. "J'ai souhaité par ces quelques lignes, vous témoigner ma profonde gratitude pour votre présence et votre soutien. Je suis heureuse de vous rencontrer au travers ces nombreuses marques de sympathies que vous me partagez par messages ou en photos", écrit la jeune femme sur son compte Instagram.

Dans son portrait chinois réalisé par FranceAntilles Ambre Bozza explique si elle était un élément, elle serait l'eau, car "c'est un élément synonyme de douceur et de puissance, source de vie et associé à la représentation du temps". En super-pouvoir, elle choisit celui de "répandre le pardon dans le cœur des hommes". Sa devise ? "'Le but de la vie, ce n’est pas l’espoir de devenir parfait, c’est la volonté d’être toujours meilleur'. Cette citation de Ralph Waldo Emerson me rappelle que la perfection n’existe pas. L’important c’est de toujours se surpasser", conclut-elle.

> La première journée de Miss Martinique