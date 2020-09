Miss France 2021 : qui est Léa Graniou, Miss Limousin 2020 ?

publié le 14/09/2020 à 15:51

Elle hérite de l'écharpe de la jeune Alison Salapic. Léa Graniou, jeune étudiante limougeaude de 20 ans a été sacrée Miss Limousin à Aubusson dans la Creuse, le samedi 12 septembre 2020.

Étudiante en 2e année pour devenir éducatrice de jeunes enfants, la jeune femme n'en était pas à sa première participation au célèbre concours de beauté. L'an passé, elle avait été élue Première Dauphine de Miss Limousin et sa détermination a payé puisqu'elle pourra aller défendre les couleurs de sa belle région cette année lors de la finale. Ça m'a laissé un an pour me représenter, j'ai eu de nouvelles motivations et une réelle volonté de représenter cette région, et c'est une très grande fierté", a déclaré la jeune femme à nos confrères de France Bleu.

Le concours Miss France 2021 aura lieu le samedi 12 décembre prochain dans le parc à thème du Puy du Fou qui accueillera une nouvelle fois le show, 12 ans après l'élection de Chloé Mortaud, Miss France 2009.