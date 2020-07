Miss France 2021 : le calendrier des élections régionales

publié le 27/07/2020 à 08:11

L'élection de Miss France 2021 aura lieu en décembre, et on connaîtra bientôt les premières prétendantes. Le calendrier des élections régionales a été dévoilé. Miss France 2020, Clémence Botino, et Sylvie Tellier, la Directrice Générale de l'Organisation Miss France, vont sillonner les routes de France jusqu'en octobre. Ce sera la 91e élection de Miss France, un concours qui fêtera cette année ses 100 ans.

Les plus belles jeunes femmes des différentes régions de métropole et d'Outre-mer vont être élues et couronnées en vue de l'élection nationale. Elles se retrouveront toutes pour le concours annuel en décembre 2020.

Le tour de France des Miss régionales commence ce mercredi 29 juillet, en Corse. Il prendra fin le 31 octobre à Saint-Denis avec l'élection de Miss Réunion. Cependant, avec l'épidémie de coronavirus, l'organisation a quelque peu été chamboulée cette année.

Selon l'Internaute, les élections vont se faire en petit comité et un système de vote en ligne pourrait être mis en place. Pour plusieurs régions, certaines dates n'ont pas encore été fixées : Miss Guadeloupe, Miss Guyane, Miss Limousin, Miss Nouvelle-Calédonie, Miss Pays de la Loire et Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Les élections de Miss Auvergne, Miss Centre-Val-de-Loire et Miss Tahiti ont été annulées. On ne sait si ce sera l'une des dauphines des actuelles Miss de ces régions qui seront envoyées à l'élection, ou alors si ces régions ne présenteront tout simplement pas de candidate cette année.

Les dates des élections régionales

Miss Corse : le 29 juillet 2020 à Porticcio

Miss Languedoc-Roussillon : le 1er août 2020 à Beaucaire

Miss Aquitaine : le 29 août 2020 à Anglet

Miss Mayotte : le 29 août 2020

Miss Poitou-Charentes : le 29 août 2020 à Anglet

Miss Alsace : le 4 septembre 2020 à Eschau

Miss Lorraine : le 5 septembre 2020

Miss Champagne-Ardenne : le 6 septembre 2020 à Sedan

Miss Midi-Pyrénées : le 11 septembre 2020 à Mazamet

Miss Île-de-France : le 19 septembre 2020 à Dammarie-les-Lys

Miss Bretagne : le 25 septembre 2020

Miss Normandie : le 26 septembre 2020 à Coutances

Miss Martinique : le 3 octobre 2020 à Fort-de-France

Miss Bourgogne : le 4 octobre 2020 à Châlon-sur-Saône

Miss Franche-Comté : le 4 octobre 2020 à Villers-le-Lac

Miss Nord-Pas-de-Calais : le 10 octobre 2020 à Orchies

Miss Picardie : le 11 octobre 2020 à Beauvais

Miss Côte d'Azur : le 23 octobre 2020 à Mandelieu-la-Napoule

Miss Provence : le 24 octobre 2020 à Cogolin

Miss Rhône-Alpes : le 25 octobre 2020 à Ambérieu-en-Bugey

Miss Réunion : le 31 octobre 2020 à Saint-Denis