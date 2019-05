publié le 06/05/2019 à 12:46

"Je sais que j'ai grossi... Et ça me va !". Connue pour son franc-parler, Vaimalama Chaves, Miss France 2019 assume complètement avoir pris quelques kilos. Interrogée dans l'émission 50 minutes Inside diffusée sur TF1 samedi 4 mai, la reine de beauté a répondu à ses détracteurs qui n'hésitent pas à la critiquer régulièrement sur son poids.



"Oui je mange et je mange beaucoup parce que ce n’est pas dans ma culture tous ces mets gastronomiques que l’on me présente, alors j’en profite pour découvrir", affirme la native de Papeete. "Et même si c'est vrai que ce n'est pas l'image que vous pouvez avoir d'une Miss France, eh bien c'est quand même moi qui suis là !", a poursuivi la jeune femme de 24 ans devant les caméras qui l'accompagnaient lors de son séjour d'intégration en Martinique.

Pour l'occasion, Vaimalama Chaves était accompagnée de Sylvie Tellier et de quatre anciennes miss : Malika Ménard (Miss France 2010), Marine Lorphelin (Miss France 2013), Flora Coquerel (Miss France 2014) et Maëva Coucke (Miss France 2018).

Vaimalama Chaves, Miss France 2019 était en voyage en Martinique fin avril 2019 Crédit : Capture Instagram / @missfranceoff

Et c'est avec humour que la jeune Tahitienne a lâché une dernière pique à l'attention des médisants : "J'aime manger, j'aime rigoler et parler fort, et rigoler, et dormir. Et je vais continuer à être comme ça, que vous le vouliez ou non. Alors bon courage parce que vous avez encore neuf mois à me supporter les gars !".