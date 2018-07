Sylvie Tellier et son fils Roméo, né le 14 juillet 2018

Caroline Receveur et son fils Marlon, né le 6 juillet 2018

Eva longoria et son fils Santiago, né le 19 juin 2018

Miles Theodore, le fils de Chrissy Teigen et John Legend, né le 17 mai 2018

Laëtitia Milot et son bébé Lyana, née le 16 mai 2018

Le prince Louis, fils de Kate Middleton et du prince William, est né le 23 avril 2018

Actrices, mannequins, ou bien encore duchesse, cette année de nombreux people ont donné naissance à un bébé pendant cette période estivale. Tout a commencé avec la famille royale la plus connue du globe. La duchesse Kate Middleton et son mari, le prince William, ont accueilli leur troisième enfant, le prince Louis, né le 23 avril 2018. Cet adorable petit garçon est le plus gros bébé masculin de la monarchie anglaise depuis cent ans.



La comédienne Laëtitia Milot a quant à elle donné naissance à son tout premier enfant. Une petite fille prénommée Lyana, qui est née le 16 mai 2018. Un symbole fort pour l'actrice de 38 ans, qui est atteinte d'endométriose, une maladie l'empêchant jusqu'ici de réaliser son rêve de devenir maman.

D'autres people ont également accouché pendant cette période, à l'image d'Eva longoria, Caroline Receveur, Sylvie Tellier ou bien encore Karine Ferri. Et d'autres encore attendent un heureux événement dans les jours à venir, comme la mannequin Adriana Karembeu.