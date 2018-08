publié le 22/08/2018 à 13:11

Aurélie Pons ne succédera pas à Maëva Coucke, Miss France 2018. Alors qu'elle devait participer à la prochaine élection de reine de beauté, programmée pour décembre 2019, la jeune femme de 22 ans, originaire de Valréas, ne se présentera finalement pas.

La raison ? Un jeune mannequin, prénommé Carlos, rencontré il y a peu, avec qui elle souhaite vivre le grand amour.



C'est via son compte Instagram que la jeune femme a annoncé la nouvelle. "Entre temps sur ma route, j'ai rencontré Carlos. Et ma vie a pris une autre dimension. Il est mannequin. Mais il a surtout un grand trésor au fond de lui. Et ça, c'est précieux et rare (...) j'ai choisi l'amour, un amour saint et grand, car il est vrai", a-t-elle écrit. Plus loin, elle explique aussi vouloir travailler avec son amoureux et sillonner les plus beaux pays en sa compagnie.



¿¿ @c.romero.s Une publication partagée par Aurélie Pons (@aureliepons_) le 21 Août 2018 à 3 :01 PDT

Une information confirmée par Lydia Podossenoff, déléguée régionale Provence Alpes Côte d'Azur, dans le journal Le Dauphiné libéré. "Aurélie a choisi l’amour et les voyages plutôt que la couronne de Miss France (...) Elle a des projets personnels et professionnels à l’étranger (...) C’est une jeune femme intelligente, qui a un physique et qui aurait pu faire parler d’elle", explique la membre du comité Provence. Le nom de sa remplaçante devrait être dévoilé d'ici quelques jours.