Miley Cyrus et Liam Hemsworth se seraient mariés en secret

publié le 28/07/2016 à 10:22

Miley Cyrus et son fiancé Liam Hemsworth se sont-ils enfin passés la bague au doigt ? La chanteuse et l'acteur se seraient mariés dans le plus grand secret, à l'abri des regards et des paparazzi. Et c'est une photo Instagram a suffi à lancer les spéculations : la chanteuse de Wrecking Ball a laissé un énorme indice sur les réseaux sociaux.



Le 25 juillet, l'ex-Hannah Montana a publié un cliché sur le réseau de partage de photos. Un auto-portrait sur lequel elle apparaît toute langue dehors accompagnée d'une amie... et l'annulaire gauche décoré d'une nouvelle bague. Un anneau différent de sa bague de fiançailles, que l'acteur d'Independence Day 2 lui a offerte en 2012.

Depuis plusieurs mois déjà, des rumeurs très persistantes courent concernant un mariage entre les deux jeunes célébrités cet été. Une cérémonie qui devait avoir lieu en Australie, pays natal du comédien, sept ans après le début de leur relation. Liam Hemsworth et Miley Cyrus sont ensemble depuis 2009, ou presque : ils se sont retrouvés en janvier dernier, après une rupture longue de près de deux ans.

¿¿¿¿¿¿ pool daaaaaze Une photo publiée par Miley Cyrus (@mileycyrus) le 24 Juil. 2016 à 15h52 PDT