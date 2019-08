Miley Cyrus et Liam Hemsworth

publié le 22/08/2019 à 10:26

C'est finalement lui qui a pris la décision. Alors que Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont annoncé leur séparation après 8 mois de mariage, l'acteur de 29 ans a demandé le divorce, d'après des documents obtenus par The Blast.

Selon le média américain, Liam Hemsworth a demandé le divorce mercredi 21 août, à la Cour Suprême de Los Angeles. Dans les raisons de la séparation, il aurait évoqué des "différends irréconciliables" et si la date de leur mariage apparaît au 23 décembre 2018, la date de leur séparation, elle, est notée TBD ("To be determined" en anglais donc "à déterminer"). Selon les documents, aucune pension alimentaire ne sera versée, comme les deux célébrités l'auraient convenu dans leur contrat de mariage. Selon People, Miley Cyrus serait "déçue" mais irait bien.

Le couple avait annoncé sa séparation au début du mois d'août, dans un communiqué officiel qui indiquait : "ils ont décidé que c’était le mieux alors qu’ils se concentrent tous les deux sur eux-mêmes et leur carrière". Ensuite, Liam Hemsworth avait été vu en Australie avec l'un de ses frères et Miley Cyrus avait été aperçue en compagnie de Kaitlynn Carter, une proche amie du couple. Dans sa dernière chanson, Slide Away, Miley Cyrus évoquerait également la fin de son histoire avec l'acteur de Hunger Games, qui a duré 10 ans.