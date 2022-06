"Top Gun : Maverick" : la Paramount accusée de violation du droit d'auteur

Voici une information qui pourrait ternir la très bonne sortie que connaît actuellement dans les salles, le dernier opus "Top Gun : Maverick". Le mastodonte de production cinématographique Paramount Pictures, qui a produit le film en collaboration avec Skydance Media, avec est en effet accusé de violation de droit d'auteur. Les héritiers d'un des inspirateurs du film "Top Gun", sortie lui en 1986, ont ainsi porté plainte ce lundi 06 juin contre le géant hollywoodien.

Dans la plainte déposée auprès d'un tribunal californien, Shosh et Yuval Yonay, respectivement veuve et fils de l'auteur, disent avoir récupéré en 2020 les droits d'auteur de l'histoire et accusent Paramount d'avoir "délibérément ignoré cela". Ils soutiennent par ailleurs que le film sorti en 2022 est bien "un dérivée de l'histoire de l'auteur". Les plaignants ont par la suite demander une injonction pour empêcher Paramount de distribuer la suite du film, ainsi que des dommages d'un montant non précisé.

La société de production a rapidement réagi dans un communiqué, assurant que "ces accusations étaient dénuées de fondement". Ce film, au casting étoffé, a été présenté au Festival de Cannes au mois de mai, où Tom Cruise a reçu une Palme d'honneur.

