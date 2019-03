publié le 17/03/2019 à 00:55

Elle n'aurait pas supporté les nouvelles accusations de pédophilie visant son père. Paris Jackson, la fille de Michael Jackson, aurait fait une tentative de suicide à son domicile, à Los Angeles, samedi 16 mars.



Selon le site américain TMZ, qui révèle l'information, les forces de l'ordre et les secours seraient intervenus aux alentours de 7h30 avant de transporter la jeune actrice américaine, âgée de 20 ans, à l'hôpital dans un état stable.

Toujours selon le célèbre site people, qui cite certains proches de la famille, Paris Jackson aurait tenté de mettre fin à ses jours après la diffusion du documentaire choc Leaving Neverland, où deux trentenaires assurent avoir été victimes d'abus sexuels de la part du "Roi de la pop" lorsqu'ils étaient âgés de 7 et 10 ans.

Quelques heures après son hospitalisation, la star américaine aurait pu quitter l'hôpital afin de regagner son domicile en début d'après-midi. Et Paris Jackson n'a pas tardé à refaire parler d'elle. Sur Twitter, elle a ainsi répondu à TMZ dénonçant des "salauds de menteurs".

fuck you you fucking liars — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 16 mars 2019

La jeune actrice, qui avait déjà fait une tentative de suicide en 2013, a toujours défendu ardemment son père, et ce malgré les accusations récurrentes. Et la récente diffusion de ce documentaire avait incité les enfants Jackson à passer à l'offensive alors qu'ils réclamaient plus de 100 millions de dollars à HBO.



Leaving Neverland sera diffusé en France, sur M6, le jeudi 21 mars à partir de 21 heures. Il sera découpé en deux parties à cause de sa durée de quatre heures.