Paris Jackson nie avoir tenté de se suicider et dénonce des mensonges

publié le 17/03/2019 à 17:27

La fille de Michael Jackson a-t-elle tenté de mettre fin à ses jours ? C'est ce qu'affirme plusieurs médias américains, dont le souvent bien informé TMZ. Selon nos confrères, Paris Jackson aurait fait une tentative de suicide à son domicile en s'ouvrant les veines, à Los Angeles, samedi 16 mars. Le journal People évoque également la même chose.



Les forces de l'ordre et les secours seraient intervenus aux alentours de 7h30 avant de transporter la jeune actrice américaine, âgée de 20 ans, à l'hôpital dans un état stable. Toujours selon TMZ, qui cite certains proches de la famille, Paris Jackson aurait tenté de mettre fin à ses jours après la diffusion du documentaire choc Leaving Neverland, où deux trentenaires assurent avoir été victimes d'abus sexuels de la part du "Roi de la pop" lorsqu'ils étaient âgés de 7 et 10 ans.

Mais la jeune femme a vivement réagi sur les réseaux sociaux. Rentrée chez elle en début d'après-midi, Paris Jackson a démenti via Twitter. "Fuck you you fucking liars" (Allez-vous faire foutre, bande de sales menteurs, ndlr), a-t-elle écrit en réponse à l'article. Au magazine People, des proches de l'actrice ont précisé que cette dernière avait "eu un accident qui a nécessité un traitement médical", sans donner plus de détails.

fuck you you fucking liars — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 16 mars 2019