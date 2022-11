Gilbert Montagné est venu, grand sourire, présenter son ouvrage pour enfants : "Lounaciel" ce samedi 19 novembre 2022 dans On Refait la Télé. L'occasion pour lui de revenir sur sa carrière pour le moins dansante et évoquer ses envies futures..

Après avoir été le premier et dernier candidat non-voyant de Fort Boyard, c'est sous un costume d'arbre que les téléspectateurs de Mask Singer ont pu entendre la voix si unique de Gilbert Montagné en mai dernier : "j'ai beaucoup aimé cette aventure". Seul bémol, ses déplacements en plateau étaient parfois très dangereux car " le problème avec vous, c'est que vous voulez dire 'droite' mais vous dites 'gauche' et c'est très dangereux pour nous", raconte-t-il, hilare.

Lors de la première saison de Danse avec les Stars, le chanteur avait testé le parquet au côté de Maxime Dereymez :"on avait passé le casting mais il n'avait pas été retenu.. Quelques années plus tard, il conserve la même enthousiasme à l'idée de fouler le parquet de l'émission de TF1 ".. Et pourquoi pas non plus présenter la météo ou encore devenir coach dans The Voice ? : "je rêve de présenter la météo" ou encore The Voice ! "J'aimerais faire cette émission, ça me brancherait bien. Je serai peut-être un peu dur des fois, mais vrai !" a-t-il argumenté au micro d'Eric Dussart, à propos de l'émission de chant.



Stanislas éliminé de la Star Ac : le retour à la réalité

Eliminé samedi 12 novembre de la Star Académy, Stanislas le château pour rejoindre les plateaux... Il quitte l'aventure et ses camarades mais retrouve son téléphone : "j'ai décidé de ne pas y toucher le premier soir (...) quand je l'ai rallumé : des centaines de notifications". Un retour à la réalité très intense pour le jeune breton, qui compte bien soutenir ses amis jusqu'en finale (surtout Chris).

Les infos télé de la semaine :

- Une émission spéciale Michel Polnareff sur France 2: entre intelligence artificielle et invités de marque !

- Le 8 décembre sur M6, sera diffusé un documentaire sur Johnny Hallyday, avec des images exclusives et une interview de Laeticia.

- Le grand retour d'Intervilles durant l'été 2023, sans vachettes !

