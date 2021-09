Met Gala 2021 : l'actrice Keke Palmer se moque de la salade composée servie

Keke Palmer au Met gala, le 13 septembre 2021 à New York.

Une image devenue virale. Le repas du gala du Metropolitan Museum of Art a été moqué sur les réseaux sociaux par l'actrice et chanteuse Keke Palmer. "Voilà la raison pour laquelle ils ne vous montrent pas la nourriture", a-t-elle commenté en légende d'une photo représentant une salade composée. Le cliché, publié en story sur Instagram lundi, n'a pas manqué de faire réagir Marcus Samuelsson, l'un des dix chefs New-Yorkais sélectionnés pour concocter le menu végétalien.

Le vainqueur de Top Chef Masters en 2010 a expliqué auprès de TMZ que l'image postée par la comédienne "n’était pas une représentation précise" du plat "plus que bon", d'après lui. Il a par ailleurs rappelé que trois plats avaient été servis aux convives, note BFM TV.

De son côté Vogue, dont la rédactrice en chef Anna Wintour "chapeaute l'événement", a assuré que le menu "à base de plantes comprenait des recettes de 10 nouveaux chefs new-yorkais". L'occasion de "célébrer le retour de l’industrie de la restauration de la ville, qui a été dévastée par la pandémie", a-t-elle souligné dans PageSix. D'après un porte-parole du magazine américain, les équipes ont été "absolument ravies et reconnaissantes d’avoir travaillé avec Samuelsson".

Story Instagram de Keke Palmer Crédit : Keke Palmer - Instagram

Lundi 13 septembre, ce gala annuel de collecte de fonds, au profit du Anna Wintour Costume Center du Metropolitan Museum of Art de New York, a réuni notamment Lil Nas X, Rihanna ou encore la députée démocrate Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) qui a marqué les esprits. Elle a appelé à "imposer les riches" en portant une robe avec le slogan "Tax The Rich" inscrit dans le dos.