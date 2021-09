Met Gala 2021 : pourquoi Nicki Minaj n'a pas participé à la cérémonie

Après deux éditions annulées en raison de la pandémie de coronavirus, le gala du Metropolitan museum (Met) de New York a fait son grand retour lundi soir. Ce rendez-vous mondain, chapeauté par l'indémodable Anna Wintour, a rassemblé les célébrités les plus en vogue. Toutefois, une personne manquait à la fête : Nicki Minaj.

La rappeuse américaine, présente lors des précédentes éditions, a annoncé sur Twitter quelques minutes avant le début de la prestigieuse cérémonie qu'elle n'y participerait pas. La raison ? le coronavirus. "Ils veulent que tu te fasses vacciner pour le Met. Si je me fais vacciner, ce ne sera pas pour le Met. Ce sera une fois que j'aurai fait assez de recherches. Je travaille là-dessus maintenant", a déclaré la chanteuse de 38 ans, encore méfiante envers les vaccins.

En effet, le musée avait demandé à ce que tous les invités soient vaccinés contre la Covid-19 en cohérence avec la décision de la ville de New York, où le vaccin est requis pour toutes les activités en intérieur. "En attendant mes amours, soyez prudents. Portez le masque avec deux ficelles qui agrippent votre tête et votre visage", a ajouté la star américaine.

Et en réponse à ses détracteurs, Nicki Minaj s'est justifié en racontant une anecdote qui a vivement fait réagir les internautes : "Mon cousin de Trinidad ne se fait pas vacciner car un de ses amis l'a fait et est devenu impuissant", commence la chanteuse, avant de poursuivre avec de plus amples de détails : "Ses testicules sont devenues enflées. Il était à quelques semaines de se marier, maintenant la fille a annulé le mariage. Assurez-vous que vous êtes à l'aise avec votre décision, pas intimidé", a-t-elle écrit sur Twitter.

Malgré son absence au Met, Nicki a tout même concédé qu'elle se ferait "sûrement vacciner" pour pouvoir partir en tournée. Elle a par la suite publié un sondage pour demander à ses fans lequel ils recommandaient.