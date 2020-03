Meghan Markle : le hamster en peluche qu'elle a offert à la reine Elizabeth II

publié le 07/03/2020 à 14:31

Rachel Meghan Markle a vu le jour le 4 août 1981 à 4h46 du matin, au West Parl Hospital de Los Angeles. Même si sa peau peut paraître très claire, elle est métisse. Une couleur entre deux mondes qui va façonner son existence. Et l'exposer aux attaques les plus viles et la forcer à se battre.

La petite fille, qu'on appelle rarement par son premier prénom Rachel, mais plutôt Meghan ou même Fleur, ne manque de rien dans la jolie maison de Providencia Street à Los Angeles. Son père gagne bien sa vie et sa mère est attentionnée. Pourtant, c'est dans un climat toxique que grandit Meghan. Jalousée par les deux premiers enfants de son père. Sa demi-sœur Yvonne, 17 ans, qui se fera un jour appeler Samantha. Et son demi-frère, Tom Junior, 15 ans. Quand elle deviendra "princesse", Meghan Markle devra affronter leurs insultes et leurs médisances...

À 11 ans, elle écrit à un fabricant de produits ménagers pour dénoncer une campagne de publicité sexiste. Une copie de la lettre est adressée à Hillary Clinton à la Maison Blanche. La publicité est finalement retirée. Vingt ans plus tard, elle dira dans un discours à l'ONU : "C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'ampleur de mon action...A onze ans, j'avais agi pour l'égalité des sexes".

Le 6 septembre 1997, Meghan Markle pleure à chaude larmes en suivant les obsèques de Lady Di à la télé. Avec une copine, elle visionnera les vidéos du mariage de Charles et Diana... "Meghan était fascinée par Diana et la famille royale britannique. Elle la considérait comme un modèle", dira une amie au biographe Andrew Morton. Le premier grand voyage de Meghan aura pour destination Londres... Elle prend une photo-souvenir devant Buckingham Palace. Sans savoir qu'un jour elle en franchirait la grille avec le titre de princesse...

