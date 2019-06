publié le 13/06/2019 à 05:33

La curiosité est la première caractéristique des fan(atique)s de la famille royale. Après avoir "rencontré" Archie Mountbatten-Windsor pour la première fois le 8 mai 2019, ils en veulent déjà plus. La question de la prochaine apparition du fils de Meghan Markle et du prince Harry est sur toutes les lèvres : quand reverra-t-on le nouveau-né ?



Au cours du Trooping the Colour, samedi 8 juin 2019, un mois pile après la sortie de la maternité, la jeune mère faisait, elle, sa première apparition publique. L'enfant d'un mois est lui resté bien au chaud à la maison. Selon le magazine britannique Express, les curieux devront attendre le jour du baptême.

Si la date n'est pas encore annoncée, il est tout de même déjà possible d'entrevoir une possible période. Toujours selon le même média, une estimation peut être établie grâce aux précédents enfants de Kate Middelton et du prince William. George, Charlotte et le petit dernier Louis ont été en moyenne baptisés entre 2 et 3 mois après leur naissance.

Ainsi, il faudra prendre encore son mal en patience quelques semaines. La cérémonie devrait donc prendre place entre le 6 juillet et le 6 août 2019. Comme le veut la tradition, il portera la réplique de la robe portée par la première fille de la reine Victoria pour son baptême en 1841. À moins que Meghan Markle décide de changer les habitudes royales.