Meghan Markle et Harry : leur mariage a-t-il vraiment du plomb dans l'aile ?

Meghan Markle et le prince Harry le 6 décembre 2022 à New York

C'est LA rumeur qui enfle dans les rédactions des tabloïds britanniques. Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle connaîtrait quelques soubresauts conjugaux, à en croire Sky News Australia, propriété du magnat Rupert Murdoch.

Selon la chaîne de télévision, qui cite notamment Lady Colin Campbell, une aristocrate mondaine réputée pour sa langue bien pendue quand il s'agit de colporter des ragots sur la famille royale, le plus jeune fils de Charles III aurait ainsi consulté des avocats spécialisés en divorce peu avant son cinquième anniversaire de mariage, le 19 mai dernier, sans qu'aucune confirmation à ce stade n'est pu être établie.

Il y a quelques jours, c'était le New York Post, tabloïd américain appartenant aussi au milliardaire australien, qui donnait la parole à un ancien majordome de la princesse Diana, mère du prince Harry, selon lequel le prince Harry s'était "enfin réveillé", et apercevait désormais la "vérité" au sujet de son épouse, ajoutant qu'il ne restait dans ce mariage que pour voir leurs enfants grandir. Une opinion toute personnelle, qui ne constitue en rien ici une information.



"Leur mariage est leur pouvoir".

D'autres médias anglais tentent de dégonfler la rumeur en assurant au contraire que "les Sussex ne divorceront pas : leur mariage est leur pouvoir". Le duc et la duchesse de Sussex vivent éloignés de la famille royale, en Californie, avec leurs deux enfants.

Ils défrayent régulièrement la chronique, que ce soit au sujet des tensions du couple rebelle avec la famille royale ou à cause de leurs rapports houleux avec les tabloïds. La question de leur sécurité a récemment été remise sur le devant de la scène. Mi-mai, le prince et son épouse ont été poursuivis en voiture à New York par des paparazzis. L'incident a donné lieu à des versions divergentes, mais une source proche du couple a affirmé que l'issue de cette "course-poursuite" aurait pu être "fatale".

