Prince Louis : une photo inédite du jeune fils de Kate Middleton dévoilée

publié le 04/08/2020 à 20:27

Après avoir diffusé une photo inédite du prince George pour son dernier anniversaire, la famille royale britannique a une nouvelle fois ravi ses admirateurs. Les fans qui avaient souhaité en avril dernier un joyeux anniversaire au prince Louis ont reçu une carte de vœux arborant un cliché inédit du petit garçon.

Les destinataires de cette lettre royale n'ont pu résister à l'envie d'en partager le contenu sur les réseaux sociaux. C'est notamment le cas du compte Instagram "Katsroyalletters", tenu par des fans.

Au dos de la photo, Kate Middleton et William ont également tenu à remercier par écrit leurs admirateurs : "Le duc et la duchesse de Cambridge ont apprécié la gentille attention que vous avez eu en écrivant au prince Louis pour son second anniversaire. Cela a été grandement apprécié par Ses Altesses Royales qui vous envoient leurs meilleurs vœux".