Médine répond à la polémique : "On me taxe d'antisémitisme et cela me broie"

Invité aux réunions de rentrée des Verts et de la France insoumise, le rappeur Médine est au cœur d'une polémique depuis une dizaine de jours. L'artiste est notamment accusé d'antisémitisme après avoir qualifié sur Twitter l'essayiste Rachel Khan, juive et petite fille de déportés, de "resKHANpée".

Ce mercredi 23 août, Médine s'est défendu dans les colonnes du Parisien, affirmant que "l'antisémitisme est un poison" qu'il "combat depuis longtemps. "C'est une erreur, je le reconnais", a-t-il assuré, ajoutant qu'il n'avait "pas en tête l'histoire de sa famille" lorsqu'il a publié ce "tweet maladroit" en réponse à un message de Rachel Khan le qualifiant de "déchet".

Une "maladresse" qu'il a également assumée dans Paris Normandie, où le rappeur havrais a regretté que ses excuses initiales soient restées "inaudibles". "On me taxe d'antisémitisme et cela me broie", s'est-il attristé.



"On cherche une maladresse ancienne pour me disqualifier"

Cette polémique autour de l'antisémitisme n'est pas la première pour Médine. Le rappeur s'est d'ailleurs à nouveau justifié de la "quenelle" effectuée il y a près de dix ans avec le polémiste Dieudonné. "Je croyais que (c')était de la liberté d'expression", a-t-il assuré, disant avoir compris "trop tard" qu'il s'agissait d'un "signe de ralliement antisémite".

"On cherche une maladresse ancienne pour me disqualifier, discréditer la gauche à travers moi", a-t-il estimé, fustigeant "de l'anti-racisme de salon" et un "emballement médiatique dérisoire".



Malgré les récents événements, l'artiste, proche des écologistes, a confirmé sa participation au débat prévu jeudi 24 août, en fin de journée avec la patronne d'EELV Marine Tondelier. "Je maintiens ma présence", a-t-il affirmé, estimant avoir "une expérience à apporter en matière d'antiracisme".