Matt Pokora : pourquoi la France lui manque

Ce dimanche 27 novembre, Bruno Guillon recevait l'artiste Matt Pokora dans Le Bon Dimanche Show. Celui qui s'est fait connaître en 2003 dans l'émission Pop Stars, repart en tournée en 2023 pour fêter ses vingt ans de carrière.

Expatrié à Los Angeles avec Christina Milian, sa femme, le chanteur vit aujourd'hui entre les États-Unis et la France. Bruno Guillon s'est demandé s'il était moins embêté par les paparazzi depuis son départ : "Au début quand on était tous les deux, non, mais maintenant on est établis, on est parents donc on nous fout la paix", a expliqué Matt Pokora qui savoure le fait de pouvoir faire ses courses un peu partout et à n'importe quelle heure sans être dérangé.

"Pour le coup pour les enfants, de ne pas être trop sollicité, c'est ça qui est bien !", a admis le chanteur, père de deux garçons. Mais s'il apprécie cette tranquillité pour sa vie de famille, le chanteur apprécie ne plus être un anonyme lorsqu'il revient en France : "Ça me manque au bout d'un moment ! Je me suis nourri de ça depuis mon adolescence. Le rapport avec les gens, c'est un moteur pour moi ! Finalement comme ça, c'est le parfait équilibre."

