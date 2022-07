C'est une mésaventure qui n'arrive que très rarement dans Fort Boyard : plus précisément à Philippe Etchebest et à un participant de l'Amour est dans le Pré en 2021.

Bruno Guillon, l'animateur de France 2 et de RTL qui fait partie de l'équipe d'Élodie Gossuin - au côté de l'ex Miss-France Amandine Petit et la comédienne Cécile Djunga, de l'ex-candidat de Koh-Lanta Ugo Lartiche et de l'animatrice télé Emilie Broussouloux - a semblé perdre de vue les règles du jeu en vigueur depuis 32 ans, car il a oublié la clef qui permet de passer à l'étape suivante.

Après avoir remporté l'épreuve de la caserne de pompier dans laquelle il faut récupérer des seaux d'eau en courant sur un tapis roulant, Bruno Guillon s'est précipité sur la porte de sortie pour l'ouvrir sous les cris de joie de son équipe... en oubliant la clef sur la serrure à l'intérieur. Sauf qu'entre temps, l'animateur avait fermé la porte, ce qui était donc trop tard. Une fois la porte fermée, c'était trop tard.

