Mathieu Kassovitz sérieusement blessé après un accident de moto sur un circuit automobile

L'acteur et réalisateur français Mathieu Kassovitz a été victime d'un grave accident de moto ce dimanche 3 septembre, alors qu'il se trouvait sur le circuit de Montlhéry, en Essonne, a-t-on appris dans la soirée, d'après une information de BFMTV. Selon des détails livrés par nos confrères et confirmés par RTL, le pronostic vital du cinéaste de 56 ans n'est pas engagé.

L'homme derrière La Haine, ou encore Les Rivières pourpres a néanmoins été transféré à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, dans un état grave, ont indiqué ses proches à BFMTV. Une source policière de l'AFP indique que le comédien effectuait un stage de moto sur le circuit automobile de l'autodrome lorsque l'accident s'est produit.

Selon nos informations, une enquête est ouverte en recherche des causes des blessures par le parquet d'Evry.

Un touche-à-tout du septième art

Outre ses réalisations, Mathieu Kassovitz s'est distingué en tant qu'acteur dans de nombreux films depuis les années 1980. Une filmographie de premiers choix. Il s'est notamment illustré chez Jacques Audiard (Regarde les hommes tomber), Luc Besson (Le Cinquième élément, Valérian et la Cité des mille planètes), mais aussi à l'étranger chez Costa-Gavras (Amen), Steven Spielberg (Munich) et prochainement chez Terrence Malick avec The Way of Wind.

Devant la caméra de Jean-Pierre Jeunet, il aura incarné l'élu du cœur d'Amélie Poulain dans le succès éponyme du réalisateur, un rôle l'aura propulsé sur le devant de la scène au début des années 2000. Passionné, Mathieu Kassovitz possède également quelques expériences en doublage : il aura été la voix des documentaires historiques de la série Apocalypse, et a récemment prêté son timbre à Miguel O'Hara, antagoniste du film d'animation Spider-Man : Across the Spider-Verse, sorti cette année.

Entre 2015 et 2020, le cinéaste aura également marqué le petit écran avec Le Bureau des légendes, série d'espionnage d'Éric Rochant dans laquelle campait l'agent de l'ombre Guillaume Debailly, dit "Paul Lefebvre", "Malotru" puis "Pavel Lebedev".