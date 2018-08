publié le 28/08/2018 à 17:15

De quoi faire languir un peu plus les fans. La quatrième saison de la série d'Éric Rochant, Le Bureau des légendes, revient dès l'automne 2018. Selon l'acteur Mathieu Kassovitz, qui y incarne Guillaume Debailly alias Malotru, la série, diffusée sur Canal + depuis avril 2015, serait un très bon cru.



L'acteur et réalisateur de 51 ans a entretenu dimanche 26 août l'enthousiasme des inconditionnels de la série. Il a posté sur Twitter une photo promotionnelle de la saison 4 sur laquelle figurent tous les protagonistes. L'image est accompagnée d'une légende, sobre mais forte : "Il paraît que c'est une tuerie". Son message n'est pas passé inaperçu, suscitant de nombreux retweets chez les fans, qui lui ont posé plusieurs questions sur l'intrigue.

Le Bureau des légendes plonge le téléspectateur dans les dessous du monde du renseignement au sein des locaux de la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure), le temple de l'espionnage français. Elle se focalise plus précisément sur le bureau des légendes, le département qui fait et défait les fausses identités des "clandés", espions envoyés sous couverture à l'étranger.

Il paraît que c’est une tuerie. https://t.co/1zKhIZuOaI — mathieu Kassovitz (@kassovitz1) 26 août 2018

Dans la saison 4, Mathieu Kassovitz retrouvera les comédiennes Sara Giraudeau (La Belle et la Bête - 2014), Florence Loiret-Caille (L'Effet aquatique - 2016). Seront également présents dans l'intrigue le réalisateur et comédien Jonathan Zaccaï (Intrusion - 2015) et l'humoriste Artus.