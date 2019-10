Marvel : l'ex-femme de Jeremy Renner demande des mesures de protection

publié le 25/10/2019 à 12:39

Jeremy Renner et son ex-femme n'en finissent pas de se déchirer. Après que la star de la saga Avengers, séparée de Sonni Pacheco depuis cinq ans, a été accusée de "menaces de mort" et "chantage" par cette dernière la semaine dernière, elle exige désormais des mesures de protection selon TMZ.



Sonni Pacheco aurait en effet déposé d'autres documents à la justice dans le cadre de sa bataille acharnée pour la garde de leur fille Ava. Elle aurait, selon TMZ, assuré que certaines dépositions à venir devraient être réalisées dans des conditions extrêmement sûres, car elle se sentirait menacée par l'acteur. Elle demande maintenant au juge de mettre à sa disposition une pièce du palais de justice où elle pourra faire sa déposition, tout comme sa nourrice, en toute sécurité, car aucun arme ne peut être amenée sur place.

Pour rappel, selon des documents rapportés par le média américain TMZ, Jeremy Renner aurait menacé de se suicider devant son ex-femme, au domicile familial, en s'enfonçant un pistolet dans la bouche. L'acteur aurait finalement tiré dans le plafond, alors que leur fille Ava, 6 ans, dormait dans la maison.

Jeremy Renner aurait avoué à un ami qu'il voulait que son ex-femme "disparaisse"

Sonni Pacheco révèle aussi que Jeremy Renner aurait été plusieurs fois sous l'emprise de drogues, au cours de l'année passée, alors qu'il avait la garde de sa fille. Il aurait même laissé de la cocaïne sur le comptoir de la salle de bain, en présence de la fillette.

Plus grave encore, Jeremy Renner aurait, en novembre 2018, avoué à un ami, sous effet de la drogue et de l'alcool, qu'il voulait que son ex-femme "disparaisse", car il ne pouvait plus "la supporter". Des allégations qui expliquent que son ex-épouse sollicite désormais des mesures de protection vis-à-vis de Jeremy Renner.