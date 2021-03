Mariah Carey poursuivie en justice par son frère à cause de son autobiographie

publié le 04/03/2021 à 22:48

La tension est vive entre Mariah Carey et une partie de sa famille. En effet, la diva déjà en conflit judiciaire avec sa sœur Alison, se retrouve cette fois-ci poursuivie par son frère Morgan. Au cœur de ces querelles, le contenu de l'autobiographie de la chanteuse, The Meaning of Mariah Carey, sortie en septembre.

Selon USA Today, relayé par 20 Minutes, Morgan Carey a déposé une plainte auprès de la Cour suprême de New York pour contester certains faits rapportés par sa sœur dans le livre. Il pointe des propos "faux et diffamants". Ces derniers auraient, selon le contenu de la plainte, "causé des dégâts sérieux" à sa réputation et pour ses affaires personnelles et professionnelles.

Le frère de Mariah Carey a précisé qu'il ne souhaitait pas réclamer de dommages et intérêts, son but étant de rétablir la vérité et "défaire les dégâts". La plainte vise aussi Michaela Angela Davis, coauteure du livre, l'éditeur Macmillan Publishing Group, et une troisième personne impliquée dans l'édition de The Meaning of Mariah Carey.

"Sa tentative de caractériser faussement le plaignant comme étant aussi violent que son père, et ses commentaires ultérieurs sur les relations de la police avec les Noirs n’étaient que le début de la tentative désespérée de Mariah Carey de diffamer le plaignant, de jouer la carte de la victime et de s’attirer les faveurs du mouvement Black Lives Matter", est-il décrit dans la plainte.

20 Minutes rappelle que si Morgan Carey ne réclame pas d'argent à Mariah, Alison quant à elle demande 1,25 million de dollars pour "détresse émotionnelle".