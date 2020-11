publié le 11/11/2020 à 22:32

Les supporters de Joe Biden sont en liesse depuis que le candidat démocrate a été annoncé comme vainqueur de l'élection présidentielle face à Donald Trump. Ils laissent éclater leur joie et chantent ensemble dans les rues. Lundi 9 novembre, ils ont mis l'ambiance dans une station-service de Los Angeles en chantant à tue-tête un tube de Mariah Carey : All I Want For Christmas is You.

Des extraits ont vite circulé sur les réseaux sociaux et une vidéo est devenue virale sur Twitter. Au point que Mariah Carey elle-même a pu la voir et la partager sur son propre compte. "Je suis tombée là-dessus hier soir alors que je célébrais moi-même ce moment. Je regarde ça et je partage ces sentiments de joie et de bonheur avec vous tous", a écrit la diva.

Mais, si le temps était à la célébration, Mariah Carey a aussi tenu à faire de la prévention par rapport au coronavirus. "N'oublions pas de rester prudents afin de passer le Noël le plus festif possible."

Saw this last night during our own celebratory moments! Watching this and sharing the feelings of joy and happiness with you all!!Let's remember to stay safe so we can really have the most FESTIVE Christmas yet 🎄🎄🎄🥳🥳🥳 https://t.co/vVnpPxUcVd — Mariah Carey (@MariahCarey) November 9, 2020