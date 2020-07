Mariage de la princesse Béatrice : les belles images d'une cérémonie confinée

Le couple s'est uni à Windsor, à la The Royal Chapel of All Saints at Royal Lodge

publié le 19/07/2020 à 15:01

La pandémie et le scandale entourant son père ont eu raison de l'éventuelle folie des grandeurs de la princesse Eugenie, la dernière mariée de la famille royale britannique. La princesse Beatrice, petite-fille de la reine Elizabeth II et fille aînée du prince Andrew, a épousé discrètement Edoardo Mapelli Mozz, un homme d'affaire italien, le vendredi 17 juillet 2020. La cérémonie privée s'est déroulée à Windsor.

Initialement prévu le 29 mai à Londres, le mariage avait été reporté en raison du coronavirus. La nouvelle date n'avait pas été annoncée. C'est la première fois depuis 235 ans qu'un mariage royal se déroule à huis clos. Cette cérémonie privée s'est finalement tenue quelques semaines après la date initiale à la Chapelle royale de Windsor, en présence de la reine Elizabeth II (94 ans), de son époux le prince Philip (99 ans) et de la "famille proche" de la jeune femme, et ce, en "conformité" avec les recommandations sanitaires du gouvernement.Elizabeth II est retirée depuis le 19 mars au château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres, avec son mari en raison de la pandémie.

Distanciation royale

"Ma petite-fille s'est mariée ce matin. Philip et moi avons réussi à y aller", a confié la souveraine au capitaine Tom Moore, ancien combattant centenaire qu'elle a fait chevalier vendredi après-midi lors d'une cérémonie au château de Windsor, après sa collecte de fonds record - près de 33 millions de livres (36,2 millions d'euros) - en faveur du service de santé britannique (NHS). C'était "très bien", a-t-elle ajouté.

La reine a prêté l'une de ses robes et le diadème qu'elle portait pour son propre mariage à sa petite fille. Les bijoux et cette robe "vintage" ont été ajustés par Angela Kelly et Stewart Parvin qui travaillent sur les tenues de la monarque depuis des années. Autant de cadeaux et de preuves de confiance pour réconforter la princesse qui n'aura pas eu droit au même grand jour que sa sœur.

Âgée de 31 ans, la princesse Beatrice est la fille d'Andrew, deuxième fils de la reine Elizabeth II, et de Sarah Ferguson. Cette cousine des princes William et Harry est neuvième dans l'ordre de succession au trône britannique, sa sœur cadette Eugénie, dixième. Edoardo Mapelli Mozzi, 37 ans, est un riche magnat immobilier, jet-setteur et fan de cricket. Il est divorcé et déjà père d'un petit garçon.

L'ombre paternelle

Le prince Andrew a été mis en cause pour ses relations avec le financier américain Jeffrey Epstein qui était accusé d'avoir exploité sexuellement des jeunes filles mineures des années durant et s'est suicidé en prison. A l'occasion de l'arrestation de Ghislaine Maxwell, soupçonnée d'être la complice de Jeffrey Epstein, le parquet de Manhattan a réitéré récemment son souhait d'entendre le prince Andrew.

L'une des victimes d'Epstein, Virginia Giuffre, a affirmé avoir été forcée par le financier américain d'avoir des relations sexuelles avec le prince Andrew, ce que ce dernier a fermement démenti, notamment lors d'une interview événement qui a viré au fiasco, après laquelle il s'est retiré de la vie publique.