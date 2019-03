publié le 11/03/2019 à 09:55

Marc Lavoine dans la peau d'un policier pour France 2

Depuis le 04 mars dernier, France 2 a lancé sa nouvelle série policière intitulée Kepler(s), avec Marc Lavoine dans le rôle principal. Présentée lors du festival Série Mania 2018, la première saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes et sera diffusée au rythme de 2 épisodes par semaine.

"Kepler(s)", la nouvelle série France2 avec Marc Lavoine et Sofia Essaïdi

L’histoire : Suite à une opération de police qui a mal tourné, Samuel Kepler, un flic aux personnalités multiples est mis au vert au commissariat de Calais où il tente de se reconstruire avec sa femme Anne et leur fille Marion. Affecté à un simple travail de bureau, Kepler pense tenir ses démons à distance, lorsqu'un crime va tout bouleverser. Le corps d'une jeune fille est retrouvé sur le terrain de l'ancienne jungle de Calais. Il s'agit de celui de Lucie Martel, une lycéenne qui lui rappelle sa propre fille.



Poussé par sa hiérarchie, Kepler va devoir faire ce qu'il craignait le plus : enquêter à nouveau et retourner sur le terrain, au milieu de la souffrance des migrants, d'autant qu'il ne s'agit que du début d'une série de meurtres visant les jeunes Calaisiens. Pour trouver le tueur, il devra faire équipe avec Alice Haddad, une jeune flic locale renfrognée et impulsive qui va être son guide et le témoin inquiet de sa chute.



Cette série policière réalisée par Frédéric Schoendoerffer (96 heures, Le Convoi) offre à Marc Lavoine son premier grand rôle à la télévision. Pour donner la réplique au chanteur, le cinéaste a fait appel à Sofia Essaïdi, ancienne candidate de la Star Academy qui avait notamment débuté comme comédienne en 2009 dans Aïcha. Elodie Navarre (Le Bureau des Légendes, La Mante), Serge Riaboukine (Zone Blanche) et Stéphan Guérin-Tillié (Les Innocents) complètent ce casting.

Marc Lavoine : 12 albums en 26 ans de carrière

Cela faisait 6 ans que Marc Lavoine se faisait discret côté musique. Son dernier album solo remonte à 2012 avec Je descends du singe, double disque de platine. L'artiste avait ensuite préféré mettre l'accent sur sa carrière de comédien en jouant dans des films comme La liste de mes envies en 2013, Sous les jupes des filles en 2014 ou dernièrement Love addict avec Kev Adams. En 2015, il avait également publié L'homme qui ment son autobiographie vendue à 400.000 exemplaires.



Après cette longue parenthèse, Marc Lavoine a donc décidé de revenir à son premier amour : la chanson. Il a fait son retour dans les bacs avec Je reviens à toi, le douzième album studio de sa carrière. Un opus en partenariat avec RTL !

"Je reviens à toi" est le 12ème album de Marc Lavoine Crédit : Universal Music Division Barclay

Ce nouvel opus se compose de 10 morceaux. Toutes les paroles sont écrites par l'interprète de Je ne veux qu'elle. En ce qui concerne la musique, Marc Lavoine a fait appel à son acolyte depuis plus de 20 ans Fabrice Aboulker. Les deux amis ont enregistré plusieurs chansons, si bien que le chanteur pourrait sortir la suite de l'album très prochainement. Lors du début de sa tournée, une nouvelle version de l'album avec 3 titres bonus avait été éditée. D'abord vendue uniquement sur les lieux de concert, elle est disponible partout depuis octobre 2018.



Actuellement en tournée, Marc Lavoine parcourra les festivals pendant l'été. Vous le retrouverez aussi le 27 juin à Saint Vulbas, le 03 juillet à Albi et le 17 juillet à Carcassonne. Il reprendra ensuite ses concerts, accompagné de ses 3 musiciens, jusqu’à la fin de l’année. Ses fans parisiens vont être ravis : le chanteur se produira sur la scène de la Salle Pleyel le 17 et 18 décembre de cette année.