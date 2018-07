Lio émue par Mickaël dans "La France a un incroyable talent"

publié le 29/10/2016 à 10:50

"Je ne sais pas me taire". D'emblée, Lio se méfie de sa propre spontanéité qui lui a joué bien des tours. "The Voice? Je dirais oui tout de suite pour être dans le jury mais on ne m'appellera jamais car je n'ai pas le profil TF1", explique-t-elle. Oui, la chanteuse aime le parler vrai, elle rit, elle pleure, elle est dans la vie comme à l'antenne, entière. Lorsque Jade et Eric Dussart lui font écouter le passage de Mickaël dans La France a un incroyable talent, elle ne masque pas son émotion: "J'ai des frissons. C'est magnifique. Il nous emmène avec lui. C'est ce qui a de plus beau chez les hommes et les femmes, ce genre de moment."



Mais Lio peut également se mettre en colère. Contre Gainsbourg par exemple, une légende dont on oublie l'irrespect à l'égard des femmes. "On en fait un héros, et on oublie son comportement, il y a un problème et je voudrais le dire".

On la disait fâchée avec André Manoukian, il n'en est rien en ce qui la concerne. "Lorsque la production de Nouvelle Star voulait se séparer de Maurane, ils ont proposé mon nom. André s'est écrié ah non surtout pas elle!". Je ne comprends pas pourquoi.

La chanteuse à l'affiche de la tournée Stars 80 qui débute la semaine prochaine nous parle également de son amour pour Brassens, Souchon et nous fait rire grâce à ses anecdotes dont elle seule a le secret.



Rendez-vous à 13H30 pour On refait la télé et à 14H pour le replay.



