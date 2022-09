"Les Traîtres" (M6) : qui a remporté la première édition du jeu ?

Ils étaient encore 6 à s'affronter. Mercredi 31 août, la finale des Traîtres, le nouveau jeu estival de M6 a tenu toutes ses promesses. On rappelle le principe : inspiré du jeu de rôles Les Loups-garous de Thiercelieux, Les Traîtres voyaient au total 14 personnalités jouant pour une association s'affronter. Parmi elles, les "loyaux" et les "traîtres", au nombre de 3. Le but, que les "loyaux" débusquent les "traîtres" et les éliminent. À la clé, un pactole de 50 lingots d'argent.

Derniers candidats en lice : Clémence Castel, Elsa Esnoult, Mélococo, David Douillet, Bernard Werber et Bruno Sanches. Un vote a été organisé à trois reprises. L'écrivain Bernard Werber, le comédien Bruno Sanches et la Youtubeuse Mélococo ont été les premiers éliminés, notamment grâce à l'alliance des trois autres participants.

Elsa Esnoult, seule "loyale" encore en course, ne savait pas qu'elle faisait affaire avec deux "traîtres" : Clémence Castel et David Douillet. Ce sont donc eux qui ont logiquement gagné, et se sont partagés les gains qui s'élevaient à 34.400 euros. Un argent qui ira donc à l'association Rêves, défendue par Clémence Castel, et Harvey Solidarity, celle de David Douillet.

Mais dans une interview accordée à nos confrères de 20minutes, Elsa Esnoult a révélé que les deux gagnants avaient également souhaité partager leurs gains avec elle et son association, la SPA. "Dès que la dernière séquence a été tournée, cela a été extraordinaire, Clémence et David sont immédiatement venus me voir et m’ont dit : 'Cette finale, c’est nous trois. C’est grâce à toi si on est arrivés là, on partage la somme avec toi pour ton association'. (...) Ils m’ont prouvé qu’ils étaient vraiment des amis, qu’il y avait de la sincérité. Ce sont des personnes incroyables, que je garderai toujours dans mon cœur", conclut la comédienne et chanteuse.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info