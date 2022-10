Les programmes télé débutent-ils vraiment de plus en plus tard ?

L’heure de début des programmes télé est-elle de plus en plus tardive ? C’est en tout cas le sentiment de plus en plus de téléspectateurs. Ainsi, il y a 20 ans, le pic d’audience était à 21h, contre 21h30, mercredi 26 octobre. Les programmes commencent régulièrement à 21h15. Ils ne débutent pas à 20h45 puisque les annonceurs souhaitent placer des bandes-annonces et des publicités avant le programme.



En effet, tout film, divertissement ou émission doit être promu avec des bandes-annonces. Le service public, qui ne diffuse plus de publicité après 20h, fait la même chose. Un programme ne marcherait pas mieux s’il commençait à 20h45 car les habitudes des gens ont également changé. Depuis plus de vingt ans, les programmes ne commencent plus entre 20h30 et 21h.



Les téléspectateurs changent souvent de chaîne et, même s’ils se plaignent que les programmes commencent trop tard, les programmes de deuxième partie de soirée font de meilleures audiences que ceux de première partie. Petit à petit, les programmes commencent de plus en plus tard, tandis que les directs, de C8 ou de TMC par exemple, débordent après 21h.



Un accord a été passé entre l’Arcom, le CSA et les chaînes en 2019 pour que les chaînes indiquent les vrais horaires de diffusion. En effet, le programme télé pouvait indiquer un début à 21h, mais n’était pas fiable. Désormais, les contenus sont bien annoncés à 21h05, mais lorsqu’un direct est décalé, il arrive qu'ils commencent plus tard.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info