publié le 30/11/2019 à 14:33

Ils sont de retour. Les Princes et les Princesses de l'Amour reviennent pour dans une 7ème saison sur W9. Leurs aventures seront diffusées à partir du 2 décembre à 18h50.

L'émission de dating emboîtera le pas des Marseillais vs Le reste du monde. Cette fois-ci encore, les candidats de télé-réalité se retrouveront dans une nouvelle villa en Espagne.

Concernant les règles, les six princes et princesses seront toujours accompagnées de deux prétendants chacun.

À la fin de la semaine, les candidats choisiront la personne avec qui ils souhaitent continuer l'aventure. Et ce n'est qu'à la fin de celle-ci qu'ils devront choisir, soit de repartir en couple de la villa, soit de rester célibataire. Jusqu'ici rien de neuf, mais quelques changements sont tout de même prévus.

Et les participants sont....

De nouvelles têtes feront leur apparition dans cette 7ème édition des Princes et Princesses de l'Amour. Parmi elles, de grands noms de la télé-réalité. Pour mettre fin aux rumeurs, voici la liste tant attendue.



Chez les princes : Illan apparu dans les 10 couples parfaits, Julien Guirado de Secret Story 7 et un nouveau, Nicolas Ferrero, qui serait un proche de Benjamin Samat, ayant déjà participé à l'émission.

Du côté des princesses : il y aura Milla Jasmine des Princes de l'Amour 3, Laura Lempika de Secret Story 11 ainsi que Lisa Rose de L'île de la tentation. Il y aura également plein d'autres invités déjà bien connus dans le monde de la télé-réalité, tels que Mujdat Saglam et Nikola Lozina issus des Marseillais VS le reste du monde 4.

Et parmi les princes et princesses qui arriveront en cours de route, il y aura : Julien Bert de L'île des vérités 3, Sébastien "Sebydaddy" Dubois de Moundir et les apprentis aventuriers 3. Ainsi qu'Hilona des 10 couples parfaits, Sephora Gognan des Anges 11 et Mélanie "Melanight" Amar de La villa des cœurs brisés 2.