Julien Bert des "Anges de la téléréalité" condamné à de la prison ferme

publié le 09/05/2019 à 19:45

Ancien candidat des Anges de la téléréalité, mais aussi de L’île des vérités 3, et Les Marseillais Vs. Le Reste du monde 3, Julien Bert vient d'être condamné à deux ans de prison, dont six mois avec sursis pour son implication dans une affaire de trafic de stupéfiants.



Le jeune homme de 28 ans comparaissait le 3 avril dernier devant le tribunal correctionnel de Paris pour répondre des accusations de "détention, importation de drogue et association de malfaiteurs" dont il fait l'objet. Ce dernier avait été interpellé fin 2015 par la brigade des stupéfiants, soupçonné d'avoir joué un rôle de passeur, en portant des valises remplies de drogues à l'aéroport de Punta Cana (République Dominicaine) en octobre 2014.

Son appartement perquisitionné, le candidat de téléréalité avait été placé en garde à vue durant 96 heures. Le jugement rendue par le tribunal parisien ce mardi 7 mai le condamne à purger deux ans de prison, dont six mois avec sursis, assortis d'une amende de 20.000 euros.

Le candidat aurait "été en contact" avec un membre du trafic

Originaire de Saint-Étienne, Julien Bert s'est fait connaître dans des programmes de téléréalité diffusés sur NJR12 et W9. Il a participé aux saisons 6 et 9 des Anges de la téléréalité et aux saisons 3 de Moundir et les Apprentis Aventuriers et Les Marseillais Vs. Le Reste du monde.



Sans nier avoir joué un rôle dans le trafic de drogues - affaire comprenant également du trafic d'armes, et dans laquelle une trentaine de personnes sont impliquées - le Stéphanois a justifié les soupçons qui pèsent sur lui par le fait qu'il a "été en contact" avec l'un des individus impliqués, rencontré "lors d'un anniversaire".

"Harcelé" et "persécuté" par des journalistes

Dans une story Instagram publiée sur son compte ce mercredi 8 mai, le jeune homme réagit à la médiatisation de sa condamnation, accusant les journalistes de la "harceler" pour "la quête du buzz à tous prix". Clamant que sa vie privée doit être respectée, il évoque ensuite sa fille : "La sanction que j’ai eu par le tribunal ne regarde que moi et ma fille. Aucun respect !", conclut-il.