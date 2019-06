Loana hospitalisée pour des problèmes cardiaques et trois dents cassées

publié le 21/06/2019 à 18:36

C'est sur Instagram que l'ancienne candidate de télé-réalité Loana a annoncé à ses abonnés, ce vendredi 21 juin, avoir été hospitalisée d'urgence pour des problèmes cardiaques. "Petite frayeur qui a nécessité un électrocardiogramme vu les antécédents de mon petit cœur fragile qui a survécu à 2 arrêts cardiaques", indique-t-elle dans un post, repéré par PurePeople.

Et dans ce long message, elle explique également s'être cassée trois dents : "Et puisque un malheur n'arrive jamais seul , quand on a la poisse on a la poisse, ou que l'on nomme aussi souvent 'La loi des séries' et je crois que c'est la pire parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va s'arrêter !! Je me suis fracturée 3 dents dont une magnifique devant que je ne vous cache pas malgré que ce ne soit pas très esthétique".

Ce post accompagne une vidéo, filmée depuis son lit d'hôpital, dans laquelle Loana a précisé qu'elle expliquerait "plus tard" la cause de ses soucis de santé. Si elle ne révèle pas ce qui l'a amenée à l'hôpital, elle tient néanmoins à rassurer ses fans : "Tout va bien finalement", écrit-elle.