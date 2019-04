publié le 02/04/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mardi 2 avril 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui peut nous faire rire au théâtre, qui peut nous faire pleurer à la télévision et nous faire pleurer de rire à la radio : Muriel Robin.

Une Grosse Tête qui cartonne en étant Stagiaire à la télévision, titulaire au Théâtre des Variétés et sociétaire ici : Michèle Bernier.

Une Grosse Tête pour qui le théâtre de 10 heures n’a pas pour autant changé de nom dans la nuit de dimanche dernier : Titoff.



Une Grosse Tête qui même quand il pose son crayon continue les traits d’humour à la radio : Philippe Geluck.



Une Grosse Tête qui est le « Louis Blériot » de la télé-réalité puisqu’il a été un pionnier : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui fait son retour dans le Grand Studio et que les auditeurs réclamaient : Pierre Benichou.

