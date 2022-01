Les Grosses Têtes : "J'étais terrorisé la première fois", raconte Christophe Beaugrand

Dans ce nouvel épisode des "Grosses Têtes à Têtes", Christophe Beaugrand partage ses souvenirs de l'émission. Sa première fois ? "J'étais terrorisé, révèle-t-il, parce que c'était l'émission culte que mon papa écoutait, donc je l'avais écoutée toute mon enfance. Je me pinçais, je me disais 'c'est pas possible, je suis aux Grosses têtes'. L'angoisse, le stress".

Mais finalement, tout s'est bien passé pour l'animateur aujourd'hui âgé de 44 ans. "On s'est bien éclaté et c'était top. Mais j'étais un peu timide la première fois. On est toujours un peu timide la première fois".

Christophe Beaugrand raconte aussi son meilleur souvenir dans l'émission. "Il y avait Pierre Bénichou, Franz-Olivier Giesbert et c'était un jour absolument délirant : tous les trois nous nous sommes mis à imiter les bruits d'animaux. Pierre faisait très bien le chien, Franz-Olivier imite hyper bien la poule. C'était la quatrième dimension. Je me rappelle que Laurent disait 'mais arrêtez, j'ai l'impression qu'on est dans un asile d'aliénés'. On avait beaucoup ri".

