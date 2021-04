publié le 01/04/2021 à 18:34

Le 31 mars 2020, Pierre Bénichou, ancien journaliste du Nouvel Obs, et illustre sociétaire des Grosses Têtes de RTL, nous quittait à l'âge de 82 ans. Pour lui rendre hommage, un an après sa disparition, l'équipe de l'émission revient sur ces meilleurs moments.

Il était l'une des voix les plus célèbres des Grosses Têtes. Véritable icône, il mouchait ses détracteurs et ses camarades comme personne. Dans ce podcast, retrouvez le meilleur de Pierre Bénichou. Un podcast qui vous propose de nombreux moments savoureux avec notre regretté Monsieur Pierre, disparu dans la nuit de lundi 30 à mardi 31 mars 2020.

