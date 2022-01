"Les Enfoirés" : pourquoi n’y aura-t-il pas de public lors des représentations ?

Mauvaise nouvelle pour les fans des Enfoirés. Les spectacles qui devaient se tenir du 20 au 24 janvier 2022 à la Sud de France Arena de Montpellier, suite aux nouvelles mesures gouvernementales annoncées fin décembre par Jean Castex.

"Nous avons pris la décision d'annuler la présence du public, conformément aux règles sanitaires en vigueur actuellement, instaurant des jauges très limitées, afin de garantir la sécurité sanitaire de notre public. Nous ne souhaitions pas les soumettre à ce climat d’incertitude et à d’éventuelles autres mesures restrictives de dernière minute.", ont expliqué les organisateurs dans un communiqué. Pour rappel, depuis le 3 janvier, des jauges ont été mises en place dans tous les événements culturels et sportifs : 2.000 en intérieur et 5.000 en extérieur. Pour les concerts, il est en plus interdit d'être debout. Il faut obligatoirement être assis pour pouvoir y assister. Et enfin, dans ces lieux, la consommation de boissons est interdite.

Petit lot de consolation pour les spectateurs. Comme l'année dernière, les concerts seront enregistrés pour permettre une diffusion sur TF1 et les CD et DVD seront en vente au mois de mars 2022. Pour les personnes munies d'un billet, deux choix s'offrent à vous : bénéficier d'un remboursement avant le 31 janvier ou alors faire don de votre billet aux Restos du Cœur.