publié le 26/12/2020 à 12:30

Même pendant les fêtes de fin d'année, On Refait La Télé vous accompagne !

Ce matin, Jade et Eric Dussart vous proposent un Best of de l'année écoulée avec le meilleur de nos invité-e-s : On refait l'invité, Le replay de l'invité, Le Ceskondit ou encore Le plateau télé... Un florilège de vos séquences favorites sont au menu de cette émission spéciale !

À noter que toute l'équipe de On Refait La Télé sera de retour avec des numéros inédits à partir du samedi 09 janvier 2020. En attendant, bon weekend et joyeuses fêtes à l'écoute de RTL !