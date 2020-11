publié le 28/11/2020 à 12:30

Ce matin, Patrick Bruel était l'invité de Jade et Eric Dussart dans On Refait La Télé. Le 04 décembre dernier, presque un an jour pour jour après son concert à La Défense Arena à Paris, le chanteur a sorti Ce soir… Ensemble !, le coffret double CD/DVD/BluRay de sa tournée. Au menu : plus de 2h30 de spectacle et en bonus, les coulisses ou encore la nouvelle version du titre Le Fil.



Ce soir, c'est la finale de la saison 2 de Mask Singer à 21h05 sur TF1 ! Il ne reste que trois célébrités encore en lice. Mais qui du Robot, du Dragon ou du Manchot remportera la victoire ? Pendant l'émission de ce matin, Eric Dussart a évoqué cette émission avec Patrick Bruel. Selon certains pronostiques, l'interprète du tube Alors regarde ferait partie des personnalités cachées derrirère les masques. Lorsqu'on lui demande si c'est bien lui dans le costume du Dragon, Patrick Bruel, sourire aux lèvres, rétorque : "Vous verrez ce soir..." Serait-ce un indice ?

Quid de Danse avec les stars sur la même chaîne ? Patrick Bruel accepterait-il d'y participer ? Il répond : "Si c'est pour être dans le jury, je veux bien regarder les gens danser. Si c'est pour faire un spécial à côté du jury, je veux bien. Mais si c'est pour performer, être danseur, alors ça peut être intéressant, voire drôle", explique-t-il avant d'ajouter : "Mais à la fois, comme je ne fais rien à moitié, du coup si je devais le faire, bah je me mettrais en répétition et au travail huit heures par jour avec des chorégraphes pour essayer de ne pas être ridicule", affirme-t-il. Patrick Bruel conclut en révélant que la production a déjà essayé de le contacter. Affaire à suivre...

Ce matin, le chanteur est aussi revenu sur sa chute lors des répétitions pour le show des Enfoirés en janvier dernier, son éventuelle participation à The Voice en tant que coach. L'interprète de Casser la voix a également confié une drôle d'anecdote avec un célèbre chanteur anglais sur le plateau de Taratata. Enfin, il a révélé ses goûts télé et notamment une série kitsch sur le milieu de la mode qu'il ne ratait jamais...



Tous ces propos sont à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !

Le conseil télé de la semaine

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer ! Aujourd'hui, Rémi Jacob vous recommande L'Eurovision Junior 2020. La 18e édition du concours sera diffusée ce dimanche sur France 2 en direct à 17 heures. Et c'est Valentina, ancienne candidate de The Voice Kids, qui représentera la France. Plus d'infos sur ce programme en vidéo ci-dessus...

Les coulisses de la télé

Enfin, RTL vous emmène également dans les coulisses de la télévision avec Germain Sastre et en partenariat avec Télé Loisirs !

Au menu ce matin :

- Après Florence Foresti, l’an prochain c’est Marina Foïs qui présentera la cérémonie des César sur Canal+...

- Une série culte va faire son retour pour les fêtes sur France 2 ! Jean Dujardin et Alexandra Lamy vont se retrouver pour une soirée spéciale nommée Un gars, une fille fêtent Noël...

- On sait maintenant ce que Jean-Pierre Pernaut va faire après son départ du 13H de TF1 : il va rejoindre la chaîne C8…

Réponses en vidéo ci-dessus...