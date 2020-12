publié le 05/12/2020 à 12:30

Ce matin, Laurent Voulzy était l'invité de Jade et Eric Dussart dans On Refait La Télé. Le chanteur est de retour dans les bacs avec Florilège, une compilation de ses plus grands tubes et un titre inédit.

Ce matin, l'interprète de Coeur Grenadine est notamment revenu sur la soirée des Victoires de la Musique. Un événement auquel le chanteur a participé à de nombreuses reprises mais dont il n'est visiblement pas très fan : "Ca me fait très peur", avoue Laurent Voulzy avant de continuer : "La seule fois où j'y suis allé relax c'était pour remettre un prix. Je m'en rappelle, je suis arrivé dans le coulisses (...) il y avait Johnny [NDLR : Hallyday] qui était là et qui allait chanter. On parle un peu et il me fait 'Tu chantes ?' et je lui dis 'Non, tant mieux parce que j'aime pas trop chanter et toi ?', il me dit 'Oui, moi je vais chanter'" raconte l'acolyte d'Alain Souchon.

Laurent Voulzy est persuadé à ce moment-là que chanter aux Victoires de la Musique n'est qu'une formalité pour le taulier : "Je déteste" révèle alors Johnny Hallyday au chanteur. "Il me dit 'Chanter ici, ça fait peur', Johnny me dit ça. Les Victoires de la Musique c'est stressant (...) alors maintenant il y a un public avec mais avant c'était très professionnel, on avait l'impression de chanter devant des gens blasés, qui ont tout vu, qui s'en fichent et c'est pas un public, même si je respecte infiniment ces gens-là", conclut Laurent Voulzy.

Pendant l'émission, l'interprète de Rockollection est également revenu sur sa relation avec Johnny Hallyday, la raison pour laquelle il a refusé de participer à The Voice en tant que juré, sa rencontre avec Véronique Jannot et leur duo dans Désir désir, ou encore son drame capillaire...



