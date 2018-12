publié le 19/12/2018 à 07:31

Ils ont gagné une bataille... mais pas encore la guerre. David Hallyday et Laura Smet ont obtenu de la justice le gel d'une partie des royalties générés par les ventes d'albums de leur père : 37,5%. C'est deux fois moins que ce qu'ils demandaient, mais c'est toujours cela de pris. Tout n'ira donc pas dans le trust américain aux mains de Laeticia, et les aînés du chanteur peuvent déjà espérer toucher de belles sommes.



RTL a fait les comptes, et l'on peut avoir une petite idée de ce que pourront toucher les aînés du chanteur. D'après nos calculs, près de 2 millions de disques de Johnny Hallyday se sont vendus en un an, tous labels confondus et, à ce jour, son dernier album Mon Pays c'est l'amour, sorti en octobre, cumule à lui seul 1.213.000 exemplaires écoulés. Ce sont donc des sommes records qui sont dues aux héritiers par ses différentes maisons de disque pour l'année 2018.

Impossible d'en connaître le montant exact, les royalties touchées par Johnny ayant évolué au fil de sa carrière. Un repère toutefois : depuis 2004, la rock star percevait 25% sur ses ventes, soit en moyenne entre 800.000 et un million d'euros par an. 2018 battant tous les records, cette somme va exploser. Le triomphe du dernier album a déjà généré 2,5 millions d'euros de royalties - déduction faite de l'avance de 1,5 million déjà perçue par Johnny. Laura et David peuvent espérer 37,5% du millions restant, soit 187.000 euros chacun.

À écouter également dans ce journal

Gouvernement - Édouard Philippe avale une nouvelle couleuvre. Matignon a d'abord annoncé l'annulation des aides accordées au début du mouvement des gilets jaunes... Avant de faire machine arrière, sous la pression des députés de la majorité.



Conso - Le Père Noël moins généreux cette année... 1 Français sur 2 affirme qu'il dépensera moins que l'an dernier.



Football - Timide victoire du Paris Saint-Germain face à Orléans mardi soir, 2 buts à 1. Le PSG qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue.