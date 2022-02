"Les 12 Coups de Midi" : les élèves de Laurent, le champion, privés de cours

Il brille sur les plateaux de télévisions, mais les parents d'élèves commencent à s'inquiéter à l'approche des épreuves du baccalauréat. Depuis près d'un mois, Laurent Ducourneau engrange les victoires dans le jeu de TF1, Les Douze Coups de Midi. Arrivé le 13 janvier dernier, celui-ci a déjà récolté plus de 155.000 euros.

Dans la vie, Laurent est professeur de philosophie au lycée Max-Linder de Libourne, près de Bordeaux. Comme le rapportent nos confrères de Sud-Ouest, celui-ci a pris un congé sans solde afin de participer à l'émission de la mi-journée. Problème, depuis son départ, les services de l'Éducation nationale n'ont toujours pas réussi à lui trouver un remplacement.

Les élèves de Terminale n'ont donc plus de cours de philosophie, depuis près de trois semaines, selon le quotidien. Une situation qui, selon nos confrères, ne ravit pas les parents d'élèves à l'approche du bac. Et pour cause, l'épreuve de philosophie est prévue le 15 juin prochain. Selon l'académie de Bordeaux, jointe par nos confrères, l'enseignant devrait être de retour le 28 février prochain. Soit le jour de la reprise des cours après les vacances d'hiver.

Sollicité par RTL.fr, le rectorat de l'académie de Bordeaux dont dépend le lycée du gagnant de TF1 n'avait pas encore répondu au moment de la parution de cet article.