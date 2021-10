"Les 12 coups de midi" : Bruno, le plus grand gagnant du jeu, éliminé après 252 victoires

Bruno part avec plus d'un million d'euros en poche

Clap de fin pour Bruno, emblématique candidat du célèbre jeu télévisé sur TF1 Les 12 coups de midi, éliminé ce mardi 5 octobre après 252 victoires. Si le candidat originaire de la région de Toulouse s'est montré un peu déçu de partir après neuf mois de participation, il peut se consoler en regardant le chèque que la production lui a laissé à son départ : 1.026.107 euros. Ce montant fait de lui le plus grand gagnant de l'histoire du jeu présenté par Jean-Luc Reichmann.

Comme indiqué par 20Minutes, Bruno Hourcade a perdu ce mercredi face au candidat Loris, un étudiant en médecine, lors de la traditionnelle épreuve de la course contre la montre où les deux derniers prétendants à l'étoile se défient dans un jeu de questions-réponses : "Si j’avais voulu que mon élimination se passe d’une certaine manière, j’aurais voulu qu’elle se passe comme ça. Lors du coup fatal, les deux chronos étaient très serrés jusqu’à la fin. J’ai répondu juste après le gong. Je n’ai pas de regret", a-t-il confié au magazine Téléstar.

Celui qui a décroché notamment 9 étoiles et réalisé 92 coups de maître peut être fier de son parcours. Outre le fait d'être le plus grand gagnant du jeu, Bruno est aussi devenu en septembre le plus grand candidat de l'histoire des jeux télévisés en individuel, détrônant Marie-Christine de Tout le monde veut prendre sa place, diffusé à midi sur France 2.

Pour ce qui est de ses gains, Bruno a déjà quelques projets : "J'aimerais investir dans des appartements dans le Sud-Ouest, d'où je suis originaire. Sinon, l'argent que je mets de côté, ce sera pour gâter mes parents et faire des voyages", avait-il confié à nos confrères de Gala.