Kate Middleton éblouissante en robe dorée pour l'avant-première de "James Bond"

Une robe et une allure dignes d'une "James Bond girl". La duchesse de Cambridge, Kate Middleton est apparue resplendissante lors de l'avant-première londonienne du dernier film de la franchise James Bond, Mourir peut attendre.

Kate Middleton et son époux le prince William étaient invités, tout comme le futur roi du Royaume-Uni, Charles et son épouse Camilla. La famille royale fait toujours attention à ne jamais rater un film de la saga culte. Entre icônes britanniques, on se soutient. On se souvient par exemple de la reine jouant son propre rôle (une première pour la monarque) avec Daniel Craig pour le lancement des JO de Londres. Elizabeth II n'était naturellement pas présente pour cette avant-première compte tenu de son âge et de son planning déjà bien rempli.

Dans le quatuor royal, c'est naturellement Kate Middleton dans sa robe conçue par Jenny Packham qui a ébloui le tapis rouge et les photographes. La couturière a l'habitude de collaborer avec la duchesse et on peut dire qu'elle a fait mouche avec cette robe longue dorée et transparente du plus bel effet.

La famille royale a pu rencontrer Billie Eilish et son frère Finneas O’Connell (en charge de la chanson du film), Phoebe Waller-Bridge (dont l'humour fait des miracles dans le script de No Time To Die) et les comédiens Daniel Craig, Rami Malek, Lashana Lynch, Léa Seydoux et Ana de Armas.