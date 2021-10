Les amateurs de mode et des mannequins stars des années 90 devaient être aux anges en regardant le défilé Balmain le 29 septembre 2021. Le couturier Olivier Rousteing a convié des stars d'hier et d'aujourd'hui à porter ses créations à l'occasion de son défilé printemps-été 2022.

Après une première séquence dominée par le blanc, le noir et l'or, le podium a changé son ambiance (à partir de 22:00 dans la vidéo ci-dessus) pour faire la place à des lumières chaudes et des stars. Naomi Campbell, Milla Jovovitch et Carla Bruni sont alors apparues pendant que la voix de Beyoncé résonnait. De quoi agiter les sens et enthousiasmer le public.

Carla Bruni avait été aperçue la veille comme simple invitée du défilé Saint Laurent au Trocadéro, au même titre que Charlotte Gainsbourg ou Catherine Deneuve. Ce n'est pas la première fois que l'ex-Première dame retrouve ses premières amours. Elle avait défilé pour Versace il y a plusieurs années et posé pour Bulgari dont elle est devenue égérie en 2013. Dans les années 80 et 90, elle avait défilé pour les plus grandes maisons : Chanel, Dior, Versace, Givenchy, Paco Rabanne, Sonia Rykiel, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, John Galliano ou encore Yves Saint Laurent.