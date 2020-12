publié le 31/12/2020 à 11:59

Le suspense était insoutenable et c'est finalement Elodie, notre candidate originaire de Mulhouse qui a remporté la grande finale de la saison 9 de l'émission culte de M6 Le Meilleur Pâtissier.

L'émission s'est déroulée dans des conditions très particulières puisque, pandémie oblige, l'intraitable et pointilleuse Mercotte était en visio-conférence pour juger les finalistes. La reine de la pâtisserie s'est retrouvée dans les mêmes conditions que nous autres téléspectateurs en ne pouvant juger que l'apparence des extravagants desserts concoctés par les candidates.

Mais le goût est toujours aussi important et nous avons pu collectivement nous reposer sur les papilles expertes de Cyril Lignac et de François Perret, chef pâtissier du Ritz à Paris, pour goûter les pâtisseries. Après avoir dupliqué à la framboise près le fameux gâteau du générique de l'émission Le Meilleur Pâtissier, les deux finalistes, Margaux (18 ans et plus jeune finaliste du concours) et Elodie se sont affrontées sur le thème "clap de fin".

Margaux a choisi d'interpréter à sa façon le film King Kong quand sa rivale Elodie nous a emporté dans le monde de la reine de cœur d'Alice au Pays des Merveilles. Le septième art était sur le devant de la scène. C'est cette dernière, gérante d'une pizzeria, qui a remporté le trophée avec un biscuit et une ganache aux bourgeons de sapin et une compotée fraise-yuko présentée dans des cœurs doux comme du velours. C'est dans les larmes de l'épuisement et habillée d'une spectaculaire robe de tulle rose qu'Elodie a soulevé le trophée du Meilleur Pâtissier. Les fans pourront retrouver ses recettes prochainement dans un livre dont elle signera le contenu.