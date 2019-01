publié le 05/01/2019 à 08:26

Mademoiselle Jade accueille Yves Montand et Simone Signoret imités par Laurent Gerra, tous les deux mobilisés contre la crise du climat. "Faut dire qu'avec la hausse des températures, elle biberonne encore plus", ironise l'artiste en parlant de sa comédienne d'épouse.



Jade et Laurent Gerra imagine également un réveillon de Noël animé par Pascal Sevran, à la manière des années 80 : "c'est Noël et c'est la chance aux dindons!". Pour le réveillon du 31 décembre, c'est Guy Lux qui est convoqué par Laurent Gerra pour une soirée faite de "chansons et de jeux".

Un réveillon de la Saint-Sylvestre lors duquel Léon Zitrone rencontre un petit problème : "Guy, on vient de m'envoyer un projectile dans mes lunettes, j'ai reçu un bouchon en pleine poire, je suis dans la mousse. Je vous entends mais je ne vous vois plus. A vous Guy Lux, à vous Cognacq-Jay".